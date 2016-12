‘Sterke vraag naar verzekeringen cyberschade’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Verzekeraar Lloyd’s uit Londen voorziet dat de vraag naar verzekeringen tegen cyberschade in 2017 nog harder stijgt dan de vijftig procent in het afgelopen jaar.

Dat zegt CEO Inga Beale (foto) tegen de Financial Times. Daarom voerde het gerenommeerde bedrijf afgelopen jaar het aantal cyberverzekeringen op tot vijftien.

Lloyd’s staat erom bekend alles te verzekeren wat maar denkbaar is. In het geval van digitale schade gaat het om niet al te complexe zaken. Daaronder: handelen in reactie op data-inbreuk, afpersing, omzetverlies als gevolg van digitale reputatieschade, onderbreking van de bedrijfspraktijk, bijvoorbeeld als gevolg van infectie met ransomware.

Met de nieuwe, aankomende Europese data- en privacywetten krijgen bedrijven meer plichten op het gebied van cyberveiligheid. Dat gaat overwegend om de veiligheid van hun publiek. Bij nalatigheid kunnen ze worden beboet met maximaal vier procent van de jaaromzet. Verzekeringen worden dan gezien als vangnet.

Afgelopen jaar werd voor circa 2,5 miljard dollar aan premies geïnd voor cyberverzekeringen door de grote maatschappijen. Volgens Allianz kan dat bedrag in 2025 zijn opgelopen tot twintig miljard dollar.