19 miljoen groeigeld voor moeder Kortingscode.nl

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De Global Savings Group, het moederbedrijf van onder meer Kortingscode.nl en Actiecode.nl, heeft een nieuwe financieringsronde afgesloten. Daarmee haalde het negentien miljoen euro op.

Dat maakte de Global Savings Group zojuist bekend. Investeerders in deze ronde zijn Holtzbrinck Ventures, Rocket Internet, Deutsche Telekom Venture Fund en ru-Net. Nieuw toetreder in deze derde ronde is en Deutsche bank.

De investering bestaat uit venture capital ter waarde van 10,2 miljoen euro en een lening van negen miljoen euro.

Dit is de grootste ronde het bedrijf uit de stal van Rocket Internet afsloot. Hiervoor haalde het in totaal zestien miljoen euro op.

Een van de doelen van de investering is het werkterrein te verbreden in de lifestyle- en traveldealsmarkt. In Nederland werden hierom de labels Savly en VakantieDetective gelanceerd. Er wordt ook actief gezocht naar overnames.

De Global Savings Group vergrootte in 2017 zijn bereik door verscheidene uitgeefpartners van naam op zijn netwerk aan te sluiten. Onder hen: SPIEGEL Online, Metronews, the Daily Mail, L’Express, Le Monde, El Pais en Corriere Della Sera. Zij helpen GSG de advertenties van diens reclamepartners tonen. Een vakantiedeal van Elmar Reizen gaat, bijvoorbeeld, via Vakantiedetective naar de site van een landelijk dagblad. Elmar betaalt enkel voor geleverd resultaat, wat kan worden gedefinieerd als het leveren van belangstellende of kopende klanten (leads of sales). De krant en GSG verdelen de vergoeding.

De bruto omzet, voor derden gerealiseerde handel, komt dit jaar uit op ongeveer 675 miljoen euro. Dat is 45 procent meer dan in 2016. Ook dit jaar wordt naar verwachting met winst afgesloten.