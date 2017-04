46 Nederlandse nominaties voor Webby Awards

Redactie Emerce Nieuws -

Nederland sleepte in totaal 46 nominaties binnen voor de Webby Awards, een van de meest internationale prestigieuze internetprijzen. Mediamonks is zes keer genomineerd, met werk voor onder meer Unicef (Unfaire Tales), Intel (HIstory comes alive), Weber (Genesis II) en Etihad (Reimagined).

Het creatieve bureau Born05 zou vier prijzen kunnen wegslepen. Andere genomineerden zijn iFly50 met drie nominaties voor Best Visual Design (Aesthetic), Best User Experience en Tourism & Leisure.

Ook DPDK, 72andSunny, N=5, Achtung! mcgarrybowen, TamTam en This Page Amsterdam zijn kanshebbers.

De jury maakte zijn keuze uit 12.000 inzendingen vanuit de hele wereld

De winnaars van de Webby Awards worden op 25 april bekend gemaakt.