ABN AMRO lanceert online MKB-lener New10

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

ABN AMRO lanceert vanmiddag een nieuw online label dat als start-up de online geldleenmarkt opgaat. New10 verstrekt leningen van twintigduizend tot een miljoen euro. De aanvrager heeft binnen vijftien minuten antwoord op zijn leenaanvraag.

“Een derde van de MKB’ers wil het liefst zonder hulp alles online regelen, van aanvraag tot ondertekening. Dat is de groep op wie New10 zich richt”, legt Mark Schröder van het nieuwe ABN-label uit. Schröder is eindverantwoordelijke over de zelfstandig opererende eenheid.

Nieuw is het concept van de startup niet. Bedrijven als Spotcap en Lendico zijn al een paar jaar actief op de internationale MKB-leenmarkt. Ook in Nederland. Toch denkt Schröder niet dat hij een late toetreder is. “Veel MKB’ers gaan nog gewoon naar de bank. We merken dat er nu pas een omslag op gang komt.”

New10 is geïnitieerd door ABN AMRO. Het bedrijf maakt gebruik van het geld en de risico- en datamodellen van de bank. Daardoor kon het in minder dan een jaar, tien maanden, naar de markt. “Wij zijn anders omdat de ondernemer binnen vijftien minuten weet of hij geld bij ons kan lenen en tegen welke voorwaarden. Alles gaat volledig online. Het geld kan binnen twee werkdagen op iemands rekening staan. We geven leningen met en zonder assets eronder, dus voor investeringen in zaken als machines en inventaris maar ook in marketingplannen.”

Zijn eigen marketingplannen omvatten SEA- en socialcampagnes en ook een radiocampagne om de naamsbekendheid te vestigen. New10 kan daarbij gebruik maken van de ervaring die ABN AMRO eerder opdeed met de lancering van aparte labels, waaronder Florius en Tikkie.

Er is gekozen voor een apart label omdat dat het daarmee beter mogelijk is te concentreren op de beoogde doelgroep. Het label draait niet helemaal autonoom. Vanwege de uitstraling van betrouwbaarheid wordt de naam New10 aangevuld is ‘initiated by ABN AMRO’.

Schröder rekent voor dat er in Nederland pakweg 325.000 MKB-bedrijven zijn. Bij 83 procent werkt tussen de 2-9 man. Tien procent van die bedrijven krijgt jaarlijks een lening. Dat is de adresseerbare markt. ABN AMRO hoopt dat zijn nieuwe dochter volgend jaar enkele honderden en in 2020 duizenden klanten optekent.

Bij de nieuw MKB-lener werkt 35 man, onder wie twintig IT’ers. Alle technologie is in huis ontwikkeld en wordt ook intern beheerd. Praktisch gezien draait alles in de cloud van Amazon. “Omdat alles nieuw is gebouwd, zijn we helemaal klaar voor nieuwe regelgeving als PSD2.”

Foto: Udo Geisler (cc)