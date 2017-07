AH wil testen met kassaloze supermarkt

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Albert Heijn hoopt volgend jaar de eerste proeven te doen met een kassaloze supermarkt. Dit wordt getest bij AH to Go, omdat snelheid daar voor de klant bovenaan staat.

Algemeen directeur Wouter Kolk van Albert Heijn zegt dat in een vraaggesprek met De Telegraaf. Op welke locaties die proeven plaatsvinden, is nog niet bekend. Het zal in ieder geval op een drukke publieke locatie zijn. Daar zitten de AH to Go’s meestal.

Over de techniek achter het systeem laat hij zich niet uit. Hij zegt enkel dat het er anders uitziet dan dat van Amazon Go. Het zal ook overeenkomsten hebben, want in beide gevallen zal het systeem iemands bankrekening of ‘tegoedpas’ moeten identificeren en de producten die een klant meeneemt uit de winkel.

Bij Amazon Go ziet dat er zo uit:

