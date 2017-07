ASOS-app maakt kleding in tijdschriften ‘shoppable’

De Europees werkende online modewinkel ASOS houdt een proef waarbij zijn klanten kledingsets in bladen kunnen fotograferen en vervolgens in de app koopsuggesties krijgen.

De proef draait nu bij tien procent van de gebruikers van de app van ASOS. Onderzocht wordt of de techniek werkt zoals verwacht en of shoppers het zien als een nuttige extra.

Het praktisch nut ligt voor de hand. Wie tijdens het bladeren door een tijdschrift of krant, en misschien zelfs wel op een tablet, leuke kleding of een leuk setje zien hoeven enkel hun telefoon maar te pakken om een kledingsuggestie te krijgen. Technologie van een derde partij zet kunstmatige intelligentie in om de kleding op de foto razendsnel te herkennen en de kenmerken ervan te koppelen met het assortiment van ASOS. Daar rollen vervolgens de suggesties uit.

Volgens de Engelse krant The Guardian loopt de proef sinds een maand. Enkele andere modewinkels die vergelijkbare technologie uitprobeerden, hebben de technologie voor vast in hu apps verwerkt. Ze vertellen de krant dat hun klanten de toegevoegde waarde wel zien. Europa’s grootste online modewinkel Zalando daarentegen snuffelt al bijna vier jaar aan beeldherkenning, investeerde hiervoor in 2016 zelfs in een start-up, maar zette die stap tot nu toe niet.

Klanten van ASOS zijn doorgaans jonge vrouwen van in de twintig. Het bedrijf haalt ongeveer de helft van zijn omzet in Engeland en ruwweg de andere helft op het Europese vasteland en steeds vaker in de VS.

