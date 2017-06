Cryptogeld staat nog wankel in de kinderschoenen

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Er zijn tussen de 2,9 en 5,8 miljoen gebruikers van cryptogeld in 38 landen. Het aantal actieve digitale portemonnees ligt tussen 5,8 en 11,5 miljoen, volgens zeer ruwe schattingen van de Cambridge Judge Business School. Het algehele beeld: een kleine volatiele markt.



Het onderzoek (pdf) komt uitgerekend op het moment dat de waarde van digitale munten zoals Bitcoin en Ethereum door het dak schieten. Ooit kon je voor een Bitcoin amper een pizza kopen, maar dankzij de sterk gestegen koersen zijn de eerste cryptomiljonairs al een feit. De Bitcoin ging een dezer dagen zelfs al over de 3000 dollar heen. Maar het tij kan ook zomaar weer keren.

Cryptogeld is nog een zeer jong fenomeen, dat eigenlijk pas in 2009 is begonnen met de Bitcoin, maar al wel veel navolging heeft gekregen. De gezamenlijke waarde van deze munten wordt geschat op 27 miljard dollar in april van dit jaar. Gebaseerd op het aantal digitale munten dat in omloop is, zou de gemiddelde gebruiker tussen de 18.000 tot 37.000 dollar aan digitaal geld moeten beheren, wat enorme bedragen zijn voor een nog zeer volatiele markt.

De Bitcoin leidde de markt in 2015 met een aandeel van 86 procent, dat is inmiddels gedaald naar 72 procent. Nieuwe cryptomunten als DASH en monero die zich meer richten op privacybescherming, zijn sterk aan het opkomen. Wel wordt Bitcoin als enige door de meeste wisselkantoren ondersteund.

Het aantal mensen dat een volledige baan heeft in cryptogeld is nog altijd zeer gering: 1876. Het merendeel werkt voor online wisselkantoren. Iets meer dan de helft van de kleine wisselkantoren heeft daarvoor een officiële vergunning. juist de grotere hebben die vergunning vaak niet.

De VS en China vormen de grootste cryptogeldmarkt, West Europa is een middenmotor, zoals eigenlijk het grootste deel van de wereld. Toch telt Europa het grootste aantal wisselkantoren. Cryptogeld wordt veelal ingeruild voor dollar, de euro en Britse ponden.

Cryptomunten worden nog niet op grote schaal gebruikt voor betalingen, kopers zijn nog altijd overwegend speculanten, al nemen de betalingen wel toe. 81 procent van digitale wallets komt uit Noord Amerika en Europa.

Het probleem is de volatiele prijsontwikkeling, wat geen stabiele basis is voor e-commerce. Er is onder gebruikers ook nog veel angst voor cryptogeld, niet in de laatste plaats omdat criminelen het met name gemunt hebben op de wisselkantoren en daar ook succes mee hebben geboekt. Beveiliging heeft dan ook de topprioriteit gekregen in de sector.