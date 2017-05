fonQ opent fysieke flagshipstore

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Online warenhuis fonQ treft voorbereidingen om allereerst in Amsterdam en mogelijk later ook elders grote, eigen fysieke winkels te open in het Nederlandse straatbeeld.

Dat is af te leiden uit een vacature die het bedrijf plaatste waarin het aangeeft te zoeken naar een fulltime retailmanager.

Van de persoon in kwestie wordt gevraagd: ‘Een ruime ervaring in het opstarten én runnen van fysieke retailwinkels’ en ‘Ervaring met producten in de richting wonen, koken en of lifestyle is een pre’. De nieuwe retailmanager wordt verantwoordelijk voor een zelfsturend team van medewerkers, merchandisers en stylisten. Dat staat gelijk aan circa tien fte.

Het is nog niet bekend wanneer de winkel in kwestie open gaat, hoeveel vierkante meter hij meet en waar deze in Amsterdam gevestigd wordt. De leiding van het bedrijf was kort voor publicatie niet bereikbaar voor commentaar.

De Amsterdamse ervaringen moeten voeding geven aan verder expansieplannen richting thuisbasis Utrecht en Rotterdam.

Eind december 2016 kwam fonQ in particuliere handen, die van investeerder Ad Scheepbouwer. Hij kocht fonQ van RFS Holland Holding, het moederbedrijf van Wehkamp. Oprichter en directeur Patrick Kerssemakers verliet zijn bedrijf enkele weken geleden en droeg de leiding over aan Joost Wels.