Google betreedt recruitmentmarkt met Google Hire

Redactie Emerce Nieuws -

Google stapt in de recruitmentmarkt met Google Hire. De voorpagina staat al live, de dienst zelf werkt nog niet.

Het gaat om een project van Diane Green, die bij Google de clouddivisie leidt. Green komt van de startup Bebop, die Google in 2015 overnam voor 380 miljoen dollar.

Volgens insiders betekent Google Hire directe concurrentie voor LinkedIn en Jobvite, al is het waarschijnlijk dat het in eerste instantie alleen in de VS wordt aangeboden. Details over de dienst zijn nog niet bekend.