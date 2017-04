HU start masteropleiding People Analytics

Redactie Emerce Nieuws -

Vanaf september 2019 kun je bij Hogeschool Utrecht (HU) een master volgen in ‘people analytics’. People analytics gebruikt technologie, gedragswetenschap en data bij human resource management.

De master People Analytics gaat verder dan alleen het verzamelen en analyseren van data. Het combineert data met gedragswetenschap en psychologie. Er wordt ingegaan op mogelijke oorzaken en relaties in HR-processen. Daarmee kunnen bedrijven gedegen HRM-strategie en –besluitvorming implementeren.

Initiatienemer Sjoerd van den Heuvel is samen met zijn collega’s op het moment druk bezig met het vormgeven van de master, waarin hij veel samenwerkt met de beroepspraktijk en het Kenniscentrum Sociale Innovatie. ‘Geïnspireerd door organisaties die tientallen miljoenen aan besparingen hebben gerealiseerd en tegelijkertijd de productiviteit en engagement van medewerkers hebben verbeterd, wordt people analytics in toenemende mate beschouwd als een onmisbaar onderdeel voor HRM. Veel bedrijven, zoals ABN Amro, Shell en Achmea in Nederland, zijn er volop mee bezig.’

HR analytics is een nog jong vakgebied. HR ziet HR analytics vooral als een instrument waarmee ze rapportages en grafieken in het HR-domein kunnen maken. Slechts 15 procent ervaart geen struikelblokken bij de uitvoering van HR analytics, volgens onderzoek van Raet.

Zestien procent van de organisaties doet nog niets met analytics op dit gebied en bijna de helft heeft nog geen bedrijfsdata gekoppeld aan HR-data.

HR-managers vinden het over het algemeen moeilijk om HR analytics goed toe te passen. Zo vinden de meeste HR-managers dat ze nog niet de juiste rapportage- en analysetools tot hun beschikking hebben. Ook hebben zij moeite met het koppelen van data-resources en zijn ze van mening dat de competenties van hun eigen afdeling op het gebied van data-analyse beter kunnen