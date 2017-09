Infographic: het cryptomunt universum

Redactie Emerce Nieuws -

Eerst had je Bitcoin, inmiddels zijn er tal van klonen, waarvan de Ethereum wellicht de bekendste is. De waarde van deze virtuele munten schiet omhoog en weer even hard omlaag, maar dat weerhoudt investeerders er niet van om ze aan te kopen. eToro legt in deze infographic de verschillen uit tussen Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple en Dash. Klik voor een grote versie hier.