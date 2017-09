Nederlander kijkt zelden in MijnOverheid

Redactie Emerce Nieuws -

De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer klachten over overheidsinstanties die digitaal berichten versturen. Een grote groep mensen raakt daardoor in de problemen.

Meer dan twee miljoen mensen controleren hun Berichtenbox, de digitale brievenbus voor berichten van de overheid, niet of nauwelijks. Post van de SVB, de RDW, het UWV of de gemeente wordt gemist met nadelige gevolgen, zoals hoge boetes of ambtshalve verhogingen van kosten. Samen met omroep Max opende de ombudsman in februari een meldpunt, daar kwamen 552 klachten binnen.

Het beheer van MijnOverheid wordt uitgevoerd door Logius; een dienstonderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). De website bestaat uit de menu-onderdelen Berichtenbox, Lopende zaken en Persoonlijke gegevens.

Een probleem is dat veel mensen hun Berichtenbox niet koppelen aan hun e-mailadres. Zo’n 17 procent krijgt daardoor geen melding per mail bij nieuwe berichten.

De Nationale ombudsman vindt (pdf) dat de overheid de gebruiker altijd centraal moet stellen en zich moet afvragen wat burgers nodig hebben om met de overheid te kunnen communiceren. De overheid is er voor de burger. En niet andersom. Niemand mag zich gedwongen voelen om gebruik te maken van een digitaal kanaal als diegene dat niet kan of wil.

Ook is het volgens de Onbudsman belangrijk om te bekijken wat voor verschillende groepen gebruikers MijnOverheid en de Berichtenbox gebruiken en wat zij nodig hebben om het systeem te kunnen gebruiken. Van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laaggeletterd. Digitale post verzenden naar de Berichtenbox en het verder maar aan de burger laten om zijn digitale brievenbus continu in de gaten te houden, dat is volgens de ombudsman de omgekeerde wereld.