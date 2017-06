Nederlandse startup lanceert fashion challenge app

Redactie Emerce Nieuws -

Opnieuw is een Nederlandse mode-app gelanceerd die inzicht geeft in hoe anderen je persoonlijke stijl beoordelen. Favor is een concept van Appisode One en ontwikkeld door digitaal bureau iOnline.

Anders dan het onlangs gelanceerde Frendz (de doorstart van V&D) of MirrorMirror werkt Favor niet louter met vrienden. Gebruikers moeten eerst een van de vijftig steden selecteren die zij willen vertegenwoordigen en starten dan een ‘fashion’ challenge met een foto van hun persoonlijke stijl.

De stad waarin de gebruikers zijn vertegenwoordigd met gemiddeld de hoogste scores staat op de eerste plaats. De uitdaging is om als stad hoger te komen.

Favor is ontstaan vanuit de theorie van ‘social currency’. Voor jongere generaties is status hetzelfde als het aantal likes, impressies en volgers. Ze zijn (vaak online) op zoek naar zelfbevestiging en acceptatie, een goed gevoel.

De Favor app is bedacht door Appisode One, eind 2016 opgericht door Nick de Bruijn (27), Ian Haima (25) en Stef Lindeman (20).