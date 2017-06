‘Resultaat’ mag nu bij Cannes Lions

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De vraag of en hoe effectief een reclameboodschap eigenlijk is, is lang besmet geweest. Creatie op zich is het hoogste doel, aldus de reclamemakers zelf. Die tijd lijkt voorbij, gezien de inzendingen voor de Cannes Lions.

Vanochtend publiceerde de organisatie cijfers over het aantal en het soort inzendingen dat ze dit jaar ontving voor de Cannes Lions. Dat zijn al jaren dé grootste internationale prijzen die in de creatieve reclamewereld worden uitgedeeld.

Dit jaar ontving ze 41.170 inzendingen voor 24 Lions.

Het zijn steeds vaker de klanten zelf die hun reclamewerk inzenden om mee te dingen naar een prijs. Ten opzichte van vorig jaar ligt dat percentage 69 procent hoger.

Nog een aspect waaruit blijkt dat de klant van het creatieve en reclamebureau steeds nauwer bij het reclameproces is betrokken, ligt bij de Lion Creative Effectiveness. Het aantal inzendingen daar is met 59 procent gestegen ten opzichte van 2016.

Bij Creative Effectiveness draait het puur om de meetbare impact van creativiteit. Tot voor kort was dat vloeken in de kerk, omdat de meetbaarheid juist de creativiteit zou inperken. Een moderne opvatting is echter dat het niet inperkend is maar faciliterend. Helemaal in de context van dynamische creatie, waarbij profielinformatie van de ontvanger wordt verbonden aan de inhoud van de boodschap.

De organisatie achter het prijzenfeest stelt: “De samenwerking tussen klant en creatief is intensiever dan ooit.”

Dit zijn alle juryleden, waaronder negen uit Nederland.

Het creatieve festival in Frankrijk is van 17 tot 24 juni en wordt bezocht door zo’n vijftienduizend man.

Foto: PTScientist (cc)