Robin Bach Kolling directeur [m]PLATFORM Amsterdam

Redactie Emerce Nieuws -

Robin Bach Kolling wordt de nieuwe directeur van [m]PLATFORM Amsterdam van GroupM. Hij volgt Geert Hoogeveen op die deze zomer de groep heeft verlaten.

Bach Kolling heeft in de afgelopen 10 jaar verscheidene digitale rollen vervuld. Sinds eind 2015 heeft hij voor GroupM in Kuala Lumpur (Maleisië) gewerkt als Head of [m]PLATFORM.

[m]PLATFORM bestaat uit zo’n 400 specialisten in Amsterdam, Eindhoven en Sittard. Bach Kolling zal dus het team in Amsterdam gaan leiden.