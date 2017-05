Speelgoed snelste groeier in e-commerce

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Speelgoed, verlichting en vrouwenkleding zijn de snelst groeiende productgroepen wereldwijd in e-commerce. Zo laat nieuwe marktinformatie van Icecat zien.

De vraag naar vliegtuigmodellen, puzzels, bordspellen en afstandsbestuurd speelgoed is afgelopen jaar met meer dan duizend procent gestegen. Webwinkels nemen meer speelgoed op in hun assortiment en de vraag ernaar onder consumenten is overweldigend.

Dat geldt in het eerste kwartaal ook voor shirts en topjes in de categorie Vrouwenmode.

Icecat laat ook zien dat de meeste vraag nog steeds zit in productgroepen rondom computers, computer- en serveronderdelen en televisies.

Philips nam de toppositie over in de Icecat Top 10 Brands in het 1e kwartaal 2017, gebaseerd op bijna 4 miljard datasheetdownloads. Dat is een andere term voor het opvragen van productinformatie op e-commercesites door consumenten. Computermerken HP en Lenovo completeren de top 3. Belkin verbeterde ook haar relatieve positie sterk, gebaseerd op een 600% stijging in productpopulariteit.

Foto: Leon Terra (cc)