Sterke daling aantal ‘gratis’ downloads

Redactie Emerce Nieuws -

Ruim een kwart van de Nederlanders maakte in januari 2017 nog gebruik van de mogelijkheid om digitale content zoals video of muziek gratis te downloaden. In november 2013 was dit nog ruim 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

De populariteit van het gratis downloaden van content is de afgelopen jaren sterk gedaald, mede onder invloed van de opkomst van streaming-alternatieven, betere mogelijkheden voor betaald downloaden en de bestrijding van illegaal uploaden.

Gratis downloaden lijkt sterk te dalen in populariteit door de opkomst sinds 2013 van videostreamingdiensten zoals Netflix, Videoland, Pathé Thuis en Amazon en muziekdiensten als Spotify, Apple Music, Soundcloud en Pandora. Verder leunen auteursrechtenorganisaties zoals Stichting Brein steeds zwaarder op websites en andere platforms die illegaal uploaden van auteursrechtelijk beschermde content faciliteren.

In november 2013, toen diensten zoals Netflix en Spotify pas recent beschikbaar waren, deed nog 41 procent van de Nederlanders aan gratis downloaden. In januari was dat nog 27 procent. Van deze groep gaf ook nog eens 77 procent aan dat ze het afgelopen jaar minder zijn gaan downloaden, tegen 23 procent die dit meer is gaan doen.