Streaming zorgt voor omzetgroei muziekindustrie

Redactie Emerce Nieuws -

De Nederlandse muziekindustrie groeit stevig door. De niet nader omschreven omzet is in de eerste helft van 2017 met 8,5 procent gestegen en belangenorganisatie NVPI Audio verwacht dat in het tweede halfjaar de groei aanhoudt.

Vooral het succes van streaming en de revival van vinyl zijn de dragers van het succes. De streamingomzet is ruim 30 procent gestegen en vinyl laat een mooie stijging van 21 procent zien.

Dat het beluisteren van muziek via streamingsdiensten verder toeneemt blijkt uit het aandeel van 65 procent in de totale marktomzet. Binnen de digitale markt is dat zelfs ruim 93 procent en daarmee verliest downloaden steeds meer terrein.

De fysieke markt blijft dalen, ondanks dat vinyl nog steeds in de lift zit en nu een aandeel heeft van 35 procent binnen deze markt. De elpee is definitief terug en een ware trend.