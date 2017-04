Telecomteam Media Markt versterkt

Redactie Emerce Nieuws -

Het telecomteam van MediaMarkt is versterkt met ruim 230 nieuwe medewerkers. Hieronder vallen ook oud-medewerkers van Phonehouse, dat recentelijk failliet ging.

Met de groei speelt MediaMarkt naar eigen zeggen in op de veranderingen in de telecomsector, met name de Wet op het financieel toezicht die per 1 mei 2017 ingaat voor mobiele telefoons.

Verleende kredieten van boven de 250 euro worden binnen de nieuwe regelgeving geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Medewerkers moeten klanten hier altijd over informeren.