Thuisbezorgd.nl gaat bezorgmarkt vergroenen

Redactie Emerce Nieuws -

Thuisbezorgd.nl gaat extra investeren in elektrische vervoersmiddelen. Het streven is om binnen twee jaar minimaal de helft van alle maaltijden in Nederland groen te bezorgen, zo meldt het bedrijf. Het gaat daarmee om tientallen miljoenen bezorgingen per jaar.

Vorig jaar verving Thuisbezorgd.nl al alle vervoersmiddelen van haar eigen bezorgdienst door elektrische fietsen, hetgeen vooral in de grote steden in het straatbeeld is te zien.

In Nederland zijn er ongeveer 7.000 bezorgrestaurants aangesloten bij Thuisbezorgd.nl. Uit intern onderzoek van het bedrijf blijkt dat restaurants gemiddeld circa 2,8 voertuigen voor bezorging inzetten. In Nederland alleen gaat dit al om zo’n 20.000 voertuigen, waarvan slechts een klein gedeelte momenteel elektrisch is.