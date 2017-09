Online bestedingen stijgen in eerste zes maanden naar 10,66 miljard euro

In het eerste half jaar van 2017 hebben Nederlandse consumenten met 10,66 miljard euro 13 procent meer uitgegeven aan het online aankopen dan in het voorgaande jaar. Het totaal aantal online aankopen komt in deze periode uit op 92,59 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland.

In heel 2017 worden naar verwachting 200 miljoen online aankopen gedaan, voor een totaalbedrag van meer dan 22,6 miljard.

Van alle bestedingen aan producten en diensten werd in het afgelopen half jaar 23 procent online gedaan, tegenover 21 procent in 2016. Van de 10,66 miljard euro is bijna 6 miljard euro uitgegeven aan de aankoop van producten, zoals elektronica, kleding en speelgoed. De overige 4,77 miljard is besteed aan de online aankoop van diensten, zoals pakketreizen, vliegtickets en verzekeringen. De productcategorieën Speelgoed en Health & Beauty laten de grootste groei in online bestedingen zien (respectievelijk 43 en 41 procent).

De cijfers laten zien dat nagenoeg alle groei in de Nederlandse detailhandel afkomstig is van de online activiteiten. De verkopen in de winkelstraat zelf groeien nog altijd niet of nauwelijks, al zijn er positieve uitzonderingen, zoals de fysieke woonwinkels.

89 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft in dit eerste half jaar weleens een online aankoop gedaan, wat neerkomt op 12,4 miljoen online kopers. Van het totaal aantal aankopen (92,59 miljoen) zijn er 73,26 miljoen toe te schrijven aan producten en 19,33 aan diensten. Het gemiddeld aantal online aankopen van een online koper neemt toe van 6,5 2016 naar 7,4 in 2017. Hierdoor neemt ook het gemiddeld online besteed bedrag per online koper toe, van 757 (2016) naar 858 euro.