Wayne Parker Kent neemt One More Thing over

Redactie Emerce Nieuws -

Wayne Parker Kent neemt het Apple blog One More Thing over. In totaal bestaat het portfolio van het Amsterdamse mediabedrijf nu uit zestien merken.

Met gemiddeld 850.000 unieke bezoekers per maand en meer dan 60.000 leden is One More Thing een van de grootste Apple-gemeenschappen van de Benelux. Naast dagelijks nieuws over Apple-gerelateerde producten, tech en innovatie brengt het online magazine ook wekelijkse lifestyle-artikelen en opiniestukken.

De oprichters – Lucas Raggers, Koen van Tongeren en Jan David Hanrath – verkopen hun aandelen aan Wayne Parker Kent voor een onbekend bedrag. Adriaan Mol blijft aan als aandeelhouder. Wayne Parker Kent verkoopt per direct de display- en native advertentieruimte op One More Thing. Deze zomer komt er een redesign en rebranding van het platform aan.

De redactie blijft ongewijzigd en zal worden aangestuurd vanuit het tech- en innovatiecluster met WANT.nl.