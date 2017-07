Whole Foods boekt lagere winst bij recordomzet

Redactie Emerce Nieuws -

Whole Foods Market, binnenkort in handen van Amazon, heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt van 106 miljoen dollar ondanks een recordomzet van 3,7 miljard dollar.

Het afgelopen jaar groeide de omzet van ‘America’s Healthiest Grocery Store’ een magere 1,3 procent naar 12,4 miljard dollar. De nettowinst eindigde op 300 miljoen.

Whole Foods verwacht dat de overname door Amazon voor 13,7 miljard dollar binnenkort voltooid zal zijn. Om die reden werd gisteren geen toelichting op de kwartaalcijfers gegeven.