Zalando wil flagshipwinkels in grote metropolen

Redactie Emerce Nieuws -

Zalando overweegt diverse flagshipwinkels te openen in Londen, Berlijn en Parijs. Dat zegt bestuursvoorzitter Rubin Ritter tegen Manager Magazine.

“In grote metropolen zitten onze echte fans die ook veel bestellen. Voor hen wordt het interessant om het merk ook offline te beleven,” zegt Ritter.

In Duitsland heeft Zalando sinds 2012 al enkele outlets in Berlijn, Frankfurt en Keulen. Onlangs werd bekend dat ook in het centrum van Düsseldorf naar panden wordt gekeken.

In de Outlets worden de retouren van de webwinkel verkocht, maar ook restpartijen kleding en items waarvoor het seizoen bijna is afgelopen.

In de flagshipstores draait het veel meer om merkbeleving. Het is dezelfde strategie die Apple en Amazon volgt.

Een eerste stap werd in juni 2015 gezet toen Zalando de failliete modebeurs Bread & Butter overnam. Die beurs vond plaats op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn. Ook werd kledingverkoper Kickz ingelijfd.

Op welke termijn de winkels er moeten gaan komen is niet bekend. Wel zouden 3D print-technieken worden ingezet om ter plaatste kleding te printen.