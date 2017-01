bol.com vernieuwt terminals pickuppoints

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

bol.com ontwikkelt nieuwe terminals die bij de afhaalpunten bij Albert Heijn worden gebruikt. Het oude systeem, stammend uit de Kiala-tijd, wordt binnenkort vervangen.

Dat blijkt uit een vacature bij bol.com, opgemerkt door Retailnews.nl.

De vacature meldt dat “de gemiddelde software [wordt verruild] voor een in-house ontwikkeld alternatief, op basis van apps. Dat real-time te monitoren platform is volop in ontwikkeling, maar moet straks worden beheerd en geoptimaliseerd.” Voor dat laatste is een positie voor Platformbeheerder vacant.