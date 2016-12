E-mail marketing bepalend voor online verkopen feestdagen

Redactie Emerce Nieuws -

Een vijfde van de in de VS gegenereerde online omzet tijdens de feestdagen werd gerealiseerd via e-mail marketing, zo blijkt uit onderzoek van Adobe Digital Insights.

De feestdagen, dat wil zeggen de periode van 1 november tot 20 december, waren dit jaar goed voor ruim 79 miljard dollar.

E-mail marketing lijkt daarbij een belangrijke rol te hebben gespeeld, meer dan vorig jaar. De bijdrage van e-mail marketing aan Black Friday wordt geschat op 17,8 procent van 3,34 miljard dollar, en die aan Thanksgiving 18,4 procent van 1,93 miljard. De beste dag voor e-mail marketeers was Cyber Monday met 19,8 procent van 3,39 miljard.

Net als voorgaande jaren, werden de promotiemails merendeels gelezen op smartphones, maar de verkopen werden gedaan op de desktop.