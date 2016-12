Groeigeld voor mentorplatform Nimbles

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Nimbles, een bemiddelaar tussen ouders en huiswerkhulpen voor hun kinderen, heeft vier ton groeigeld opgehaald.

Wie in het platform investeren, houden oprichters Danique Wiltink en Adine Tjeenk Willink voor zich.

Ze willen het nieuwe geld gebruiken om hun diensten uit te rollen naar nieuwe steden in Nederland. Momenteel zijn ze enkel actief in Rotterdam en Amsterdam en vanaf januari ook in Den Haag. In de komende kwartalen willen andere grote steden aan dat lijstje toevoegen. De ambitie is om in 2018 ook de eerste buitenlandse stad aan te sluiten.

Nimbles is in april 2016 opgericht. De startup onderscheidt zich doordat gescreende private huiswerkhulpen zelfstandig hun diensten aanbieden tegen het uurtarief dat zij zelf bepalen. “Slechts vijftien procent van de aangemelde tutoren komt door onze strenge screening. Kwaliteit is voor ons erg belangrijk”, aldus Wiltink. “Ouders kiezen op hun beurt eenvoudig welke tutor bij hun kind en portemonnee past, zonder tussenkomst van een dure middle-man. Dit kan al vanaf 10 euro per uur.”