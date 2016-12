Infographic: een leven met alleen contant geld

Nog altijd 138 miljoen Europeanen hebben volgens onderzoek van MasterCard geen toegang tot een bankrekening of digitale betaalmethodes. Zij betalen uitsluitend met contant geld. 88 procent van deze kwetsbare groep betaalt zelfs alle voorzieningen met contant geld. Grootste nadeel is dat er geen elektronisch bewijs is van de aankopen, en betalingen niet vooruit kunnen worden gepland.