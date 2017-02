Investering voor boodschappenhulp Superbuddy

De Zwolse startup Superbuddy heeft 3,5 ton groeigeld opgehaald via crowdfunding en participatiemaatschappij PPM Oost legt hetzelfde bedrag bij. Gezinnen en, bijvoorbeeld, mantelzorgers kunnen met Superbuddy anderen oproepen om hun boodschappen te doen.

Na een proef van een half jaar in Zwolle maakt de startup zich op om uit te breiden naar andere steden in Nederland. Utrecht is het eerst aan de beurt. Het platform brengt buddies en shoppers bij elkaar. De buddies doen boodschappen bij de supermarkt voor de shoppers en krijgen daarvoor betaald. Via Superbuddy worden de boodschappen opgegegeven en de betalingen geregeld.

De investering wordt gebruikt om door te groeien in Zwolle en in Utrecht van start te gaan. Daarnaast wordt geld geïnvesteerd in naamsbekendheid.

Hieronder een vraaggesprek met Laurens van Geffen, die het bedrijf vorig jaar oprichtte met compagnon Tim van den Heuvel.

Hoeveel buddies en shoppers heb je nodig per gebied wil het aanslaan?

“We zijn gestart met vijftig buddies en twintig klanten. Nu hebben we dertig buddies en 250+ klanten. Afgelopen 6 maanden zijn we honderd procent gegroeid en hebben extreem veel geleerd om klantvraag en Buddy-beschikbaarheid te organiseren. Alles gaat digitaal. Ons platform is zeer complex. Het developmentproces wordt volledig in-house gedaan en we gebruiken de nieuwste technieken. Denk aan Angular 2, Loopback API, et cetera. Dat is voor het winkelen, koppelen aan beschikbare buddies, de orderacceptatie, het orderpickproces, het afleveren bij de klant, klantrating van Buddies en Buddies over klanten. Alles.”

Wat zijn de expansieplannen?

“Zeer binnenkort rollen we uit naar Utrecht, daarna naar vier andere steden. In de komende drie tot vijf jaar gaan we naar zestig steden. Internationale expansie staat op de agenda.”

Hoe bepaal je die markten en hoe ga je daar vraag & aanbod opwekken?

“We hebben marktonderzoek gedaan en vooral veel geleerd van huidige klanten en hun profielen. Huidige klanten zijn gezinnen met jonge kinderen, ouderen die minder mobiel zijn, mantelzorgers en bedrijven en hun medewerkers.”

“De marktbewerking doen we samen met retailers. Met hen gaan we klanten onboarden. Enerzijds de klanten die nog niet online boodschappen doen en in de winkel lopen. Dat doen we door middel van in-store- en outdoorpromoties. Anderzijds gaat het onboarden via de klanten die nu gebruikmaken van nextdaydelivery en pick-uppoints. Het van stad naar stad uitrollen gaat in volledige samenwerking met de retailers. In Utrecht werken we nu bijvoorbeeld samen met de marketingafdeling en commerciële afdelingen van EkoPlaza. Bij het onboarden van nieuwe klanten sturen we sterk op data. Aan de hand van onze datafunnel monitoren en optimaliseren we onze customerjourney continu. Momenteel worden een kwart van de signups klant en hebben we een retentieratio van ruim tachtig procent.”

Welke andere supermarkten en/of andere soorten retailers wil je nog aansluiten komend jaar?

“We hebben gesprekken met alle retailers, de grote spelers maar ook met de kleinere retailers die op dit moment geen e-commerce oplossing hebben. Denk hierbij aan de lokale slager en de groenteman die geen online platform hebben maar wel veel klanten.”

Hoe zijn jullie beter dan Picnic?

“Wij bieden de klant alle gemak van zijn of haar favoriete winkel met alle producten die de klant gewend is. Hij kan kiezen uit meerdere winkels, bijvoorbeeld middels de koppeling met de lokale Keurslager. Daarnaast, kan de klant zelf de bezorgtijd bepalen.”

Hoe ben je beter of sneller dan anderen? Als Helpling bijvoorbeeld uitbreidt naar dit segment, brengen ze in een keer veel power mee. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Deliveroo.

“Inderdaad Rocket Internet brengt veel power met zich mee. Onze kracht zit hem in dat we nauw samenwerken met de bestaande retailers en een win-win creëren.”