Het Rampjaar van Samsung

2016 begon voor Samsung in feeststemming. In een afgeladen zaal aan de vooravond van het Mobile World Congres in Barcelona werd in februari het nieuwe vlaggenschip Galaxy S7 gelanceerd, samen met een VR-bril die Facebook topman Mark Zuckerberg persoonlijk kwam demonstreren. Samsung kon niet vermoeden dat de stemming een half jaar later volledig om zou slaan.

De Samsung Galaxy S7 Edge wist tot aan de zomer zijn weg te vinden naar maar liefst 13,3 miljoen consumenten. En dat succes wilde Samsung nog eens dunnetjes overdoen met een variant, de Note 7, een smartphone met schrijfpen.

Samsung maakte haast met de introductie daarvan, wetende dat Apple in september zijn nieuwe iPhone zou lanceren. Terwijl Nederland nog aan het strand lag, lanceerde Samsung begin augustus de Note7. En die kreeg wereldwijd goede, zo niet laaiende, kritieken.

Maar toen het toestel eindelijk te koop was, begonnen de problemen. Er kwamen meldingen binnen over ontploffende accu’s. Niet veel, maar genoeg om Samsung op scherp te zetten. Begin september werden miljoenen exemplaren teruggeroepen. Samsung zou de accu vervangen en de lancering in de Benelux en Engeland voorlopig uitstellen.

Nadat Amerikaanse klanten hun toestel hadden omgeruild, bleken ook die toestellen defect. Opnieuw verschenen foto’s en video’s van brandende Notes. Luchtvaartmaatschappijen namen geen risico’s meer het verboden het gebruik van het toestel.

En toen zat er niets anders op dan om een totale productiestop af te kondigen en alle uitstaande toestellen terug te nemen en te vernietigen. Het bedrijf zag door een koersval van 8 procent 17 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. Ook de resultaten over het derde kwartaal werden door het incident al meteen onderuit gehaald.

Formeel heeft Samsung nog altijd niets gezegd over de oorzaak, maar experts wijzen op het compacte batterijontwerp dat kortsluiting zou hebben veroorzaakt. Iets dat Samsung vermoedelijk zelf had kunnen ontdekken als ze de tijd had genomen om die batterijen eerst uitgebreid te testen. Maar die tijd was er niet in verband met de komst van de iPhone 7, een toestel waarvan het gerucht ging dat die ook met pen zou worden geleverd.

De meeste Note7-toestellen zijn inmiddels teruggeroepen. Via software updates wordt geprobeerd om ook het restant terug te halen. Met deze toestellen kan men straks niet meer bellen of internetten.

De gevolgen van deze ramp zullen pas volgend jaar echt duidelijk worden. De lancering van de eerstvolgende Galaxy (S8), die traditioneel altijd in Barcelona wordt gepresenteerd, lijkt al enkele maanden te zijn uitgesteld. Of er nog een nieuwe Note komt is de vraag, mogelijk niet meer onder die naam.

De enige troost voor Samsung is dat zijn grote rivaal Apple geen al te sterk jaar achter de rug heeft. Al twee kwartalen lang meldde Apple dit jaar teruglopende iPhone-verkopen. Met alle gevolgen van dien voor toeleveranciers: Japan Display, een Japans bedrijf dat de helft van zijn omzet behaalt met het produceren van schermen voor Apple, moest de hulp van de Japanse overheid inroepen om een onvermijdelijk faillissement te voorkomen. Of de dit najaar verschenen iPhone 7 het tij heeft gekeerd, zal begin volgend jaar bij de kwartaalcijfers blijken.

Zevende en laatste deel uit een serie over de belangrijkste (online) gebeurtenissen van 2016.