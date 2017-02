RTL Z begint startupplatform

Redactie Emerce Nieuws -

RTL Z start een nieuw programma rond startups, Studio Startup. Met live uitzendingen vanaf locatie, een open online platform en diverse kanalen voor interactie krijgt de Nederlandse startupwereld een ‘landelijk gezicht’.

Een belangrijk onderdeel is de rondreizende studio. Daarmee maakt RTL Z live uitzendingen vanaf plekken waar dingen gebeuren die voor startups relevant zijn.

De eerste uitzending is op donderdag 9 maart. Dan is de Studio bij het startup verkiezingsdebat in B-Amsterdam dat Startupdelta organiseert.

Ook gaat Studio Startup samen met de Accenture Innovation Awards op zoek naar nieuwe innovatieve starters. De werving daarvoor start binnenkort.