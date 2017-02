Transactievolume Adyen naar 90 miljard dollar in 2016

Redactie Emerce Nieuws -

Het transactievolume van betaalbedrijf Adyen is in 2016 gestegen naar 90 miljard dollar, ten opzichte van 50 miljard in 2015. Deze groei is volgens het bedrijf zelf mede te danken aan de aanzienlijke stap die Adyen gemaakt heeft in de retailsector.

Adyen vezorgde in 2016 onder meer de wereldwijde opbouw van het betalingsplatform van Burberry, waarin betalingen in de winkel, online, en op mobiele apparaten geïntegreerd zijn.

Naast Burberry en Scotch & Soda werkt Adyen in de retailsector ook samen met L’Oreal, Kit and Ace en Tory Burch. In de afgelopen twaalf maanden is de Adyen oplossing geïmplementeerd in 2.700 winkels in de Verenigde Staten en in Europa.

Adyen heeft in 2016 ook klanten als Etsy, LinkedIn, Skype en Twitter toegevoegd aan een lijst bestaande klanten die o.a. Uber, Netflix, Facebook, Airbnb en Spotify bevat.

Wereldwijd heeft Adyen in 2016 ook haar dienstverlening verder uitgebreid naar Australië, Brazilië, Hong Kong en de Verenigde Staten. Verder voegde het bedrijf WeChat Pay (China) en Oxxo (Mexico) toe aan het aanbod van lokale betalingsmethoden die het ondersteunt.