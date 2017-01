Vente-privee start eigen accelerator

Redactie Emerce Nieuws -

Verkoopplatform Vente-privee investeert 80 miljoen euro in een eigen accelerator, zo maakt het bedrijf vandaag bekend. Daartoe is een samenwerking gerealiseerd met Station F, de grootste startupcampus in Frankrijk.

‘In het digitale tijdperk waar de concurrentie zich niet meer afspeelt tussen ‘de kleine en de grote spelers’, maar tussen ‘de trage en de snelle spelers’, stellen wij innovatie en technologie centraal in onze groeistrategie,’ aldus Jacques-Antoine Granjon, CEO en oprichter van de vente-privee groep.

Het is niet het eerste innovatieproject van het bedrijf. Eerder werden in samenwerking met twee scholen uit de hightech sector al eens twee innovatielabs opgericht. Een veertigtal gekwalificeerde en gemotiveerde studenten werd gekozen en begeleid door de vente-privee teams.

De ambitie van de accelerator vente-privee is om start-ups te begeleiden die zich toespitsen op de online mode sector. Daarbij kan worden gedacht aan oplossingen en diensten die de online koopervaring in de online modesector moeten verrijken.

Het bedrijf zal start-ups ‘voltijds’ begeleiden. In aanmerking komen bedrijven met twee tot zes werknemers, die al minstens 18 maanden actief zijn. De partners moeten over minstens 50,1 procent van het kapitaal beschikken.

Uiteindelijk moet dit leiden tot een intensieve samenwerking, waarbij startups ook toegang krijgen tot de 6000 merken die het platform van Vente-privee vertegenwoordigt.

Vente-privee noemt zich de uitvinder van de online flash sales en claimt 4,5 miljoen unieke bezoekers per dag.