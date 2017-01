Zürich wordt Googles epicentrum voor AI-onderzoek

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Google maakt Zürich tot zijn Europese hoofdstad voor onderzoek naar en implementatie van kunstmatige intelligentie.

Die keuze komt niet helemaal als een verrrassing omdat de Zwitserse stad al jaren de thuisbasis is voor een grote groep ontwikkelaars van Google-diensten. Er wordt onder meer gesleuteld aan Search, Maps, Calendar, YouTube en Gmail.

Sinds afgelopen zomer is er ook een zogeheten Google Europe Research Team gevestigd. Dit richt zich op machine learning, taalherkenning en beeldinterpretatie. Die expertise komt naar voren in diensten als Google Assistant, Photos, Google Translate en YouTube.

Met het uitbreiden van de capaciteit van twee- naar vijfduizend man in Zürich is er nu ook ruimte voor het opschalen van de AI-activiteiten in Zwitserland.

Foto: Magdalena Roeseler (cc)