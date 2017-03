Amazon overweegt VR voor meubelhandel in eigen winkels

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Amazon overweegt virtual en augmented technology in te zetten om zaken als koelkasten, stoelen en banken vanuit zijn eigen, fysieke winkels te verkopen.

Nieuwe visualiseringstechnieken als deze kunnen belangstellenden shoppers helpen in het oriëntatieproces rondom grote aankopen, zoals meubilair en keukenapparatuur. Het geeft hen een inschatting van hoe een bepaald item in hun woning zou ogen en passen.

De New York Times schrijft over de noviteit die Amazon overweegt in te zetten in zijn eigen winkels. Daarvan opent het er steeds meer in de Verenigde Staten. Niet enkel om boeken te verkopen. Uit de geruchtenmachine komt steeds duidelijker naar voren dat de puien worden gezien als een snelle, lokale toegang tot winkelend publiek. Ook zouden er bezorgdrones vandaan kunnen vliegen.

Het is overigens nog allerminst zeker of er daadwerkelijk met AR en VR in die zaken zal worden gewerkt. Het is wellicht logischer om een app te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld IKEA al deed, waarmee klanten thuis – kijkend door de camera op het scherm – hun woning met virtuele meubelen kunnen inrichten.

In Duitstland staat Amazon op het punt zijn boodschappendienst Fresh te lanceren. Deze groenteboer heeft geen behoefte aan VR.

Foto: Peter Alfred Hess (cc)