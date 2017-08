Internetbureau Colours koopt Mangrove

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Colours heeft branchegenoot Mangrove uit Rotterdam overgenomen. De bedrijven zijn reeds samengevoegd. De afzonderlijke namen en marktpositioneringen blijven gehandhaafd.

Naar nu blijkt heeft de transactie afgelopen juli plaatsgevonden. In de weken daarna zijn de medewerkers van de Rotterdamse tak van Colours ingetrokken bij hun nieuwe collega’s van Mangrove in het Schieblock in het centrum van de havenstad.

Investeerder Keadyn, Robert Leefmans, Oscar van Veen en Roel Schiefelbusch hebben honderd procent van hun aandelen verkocht aan het moederbedrijf van Colours, Digital United uit Den Bosch. Schiefelbusch werkt sinds kort weer samen met Van Veen in FIT DNA.

“Eindelijk kan ik er over praten. We zijn echt erg blij”, licht directeur Jorg Verweij toe aan Emerce. Hij legt uit dat de overname voortvloeit uit de wens van Colours om harder te gaan groeien. Het verkocht Yourzine en Searchresult aan PostNL en had daarom een goed gevulde bankrekening. Veel internetbureaus zoeken de groei in verbreding van het portfolio, de Brabanders specialiseren zich verder.

“Colours is goed in platformen en klantportalen. Denk bijvoorbeeld aan de portals van Eneco of Vitens. We worden vaak gevraagd voor design, creatie, UX en technische realisatie. Met Mangrove komen we hoger in de boom, omdat zij vaak op directieniveau worden gevraagd op strategisch mee te denken over de digitale transformatie. Samen hebben wij de ambitie om de beste gebruikerservaring te realiseren op het platform en deze continue te optimaliseren.”

Verweij heeft de ambitie om de omzet van Colours te verdubbelen van tien naar twintig miljoen tegen het jaar 2020. Zonder blasé te klinken: “Het ziet ernaar uit dat we daar overheen gaan en de ambities naar boven moeten bijstellen.”

Die groei zal niet helemaal organisch plaatsvinden. Verdere overnames worden niet uitgesloten. “We zijn in gesprek met een partij om de build & optimise-capaciteit uit te breiden. Vermoedelijk kunnen we dat proces in het vierde kwartaal nog afronden.”

“Ik denk dat we nu Nederlands grootste onafhankelijke bureau zijn.”

Er werkt 135 man bij Colours uit Den Bosch, waarvan 55 in Rotterdam.

Grote buitenlandse ambities heeft Verweij vooralsnog niet.