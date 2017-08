Nieuwe investering voor inRiver

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Het Zweedse technologiebedrijf inRiver, internationaal toeleverancier aan e-commercebedrijven, haalt in een nieuwe investeringsronde 10,5 miljoen euro groeigeld op.

De huidige externe aandeelhouders Verdane Capital, Industrifonden en Zobito doen mee in deze ronde. Daarnaast krijgt het bedrijf een lening van de Europese Investeringsbank. In totaal gaat het om een investering van 10,5 miljoen euro. Twee jaar geleden haalde het tien jaar oude bedrijf ook tien miljoen euro.

inRiver levert een technologie, product information management (PIM), waarmee webwinkels maar bijvoorbeeld ook merkfabrikanten vanuit één overkoepelend systeem productinformatie kunnen beheren. Daarbij is te denken aan technische specificaties van producten maar ook productfotografie en videocommercials. Het nut ervan is dat alle informatie beschikbaar is voor iedere type mediakanaal uit een gecontroleerde bron.

Tot de klanten behoren onder meer Wehkamp, Body & Fit, Draka, Gazelle, Volvo en L’Oreal.

Foto: Kieran Lynam (cc)