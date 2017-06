Ondanks e-commerce forse groei directe verkoopbranche

Redactie Emerce Nieuws -

Ondanks de concurrentie van internet noteerde de Nederlandse directe verkoopbranche afgelopen jaar voor het derde jaar op rij een forse groei, zowel in omzet als het aantal business partners. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Directe Verkoop Nederland.

In één jaar tijd groeide het aantal partners in deze sector met 13 procent, van ruim 82.000 tot ruim 93.000.

Directe verkoop wordt ook wel multilevel marketing of netwerkmarketing genoemd. Goederen of diensten worden daarbij direct aan de consument verkocht via een netwerk van onafhankelijke partners, die mensen persoonlijk adviseren.

Tegenwoordig wordt directe verkoop ook wel aangeduid als ‘social selling’, omdat producten (in tegenstelling tot online verkoop), in een persoonlijke setting verkocht worden. De Tupperware party’s zijn bekende voorbeelden.

Toch maken de partners wel degelijk gebruik van online marketing. Directe verkopers kunnen via sociale media de interactie opzoeken met hun klanten.

De bestverkopende producttypes in Nederland zijn, net als in veel andere Europese landen, wellness en cosmetica.