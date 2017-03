Platform ScanMovers wil verhuismarkt transparant maken

Redactie Emerce Nieuws -

ScanMovers lanceert een online platform waarop verhuizers, opslagbeheerders en consumenten makkelijk deals voor professionele verhuizingen kunnen aanbieden, vergelijken en boeken.

Het aanbod in de verhuissector loopt sterk uiteen en is volgens het bedrijf nooit goed in kaart gebracht. Ook het serviceniveau en de algemene en verzekeringsvoorwaarden binnen de verhuiswereld verschillen sterk.

Het doel van het ScanMovers-platform is om verhuizen zo transparant en makkelijk mogelijk te maken.

Een volledige verhuizing, inclusief aanvullende diensten zoals inpakken en demonteren, kostte vroeger al gauw 2000 euro, maar dat kan tegenwoordig met het uiteenlopende aanbod een stuk goedkoper. De consument kan via het ScanMovers-platform nu eenvoudig zien waar het verschil vandaan komt en welke verhuizer het beste bij het budget past.

Het platform helpt daarnaast verhuizers met het optimaliseren van de capaciteitsplanning. Ze kunnen meerdere klussen op een dag afhandelen, zodat de verhuiswagen niet leeg terug hoeft te rijden.

De ruim 700 verhuizers en transportbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt genereren samen een omzet van 1 miljard euro.