PostNL introduceert bezorgoptie Op afspraak bezorgd

Redactie Emerce Nieuws -

PostNL introduceert de nieuwe bezorgoptie Op afspraak bezorgd. Daarmee kan de consument direct bij aankoop in de webwinkel bepalen wanneer PostNL zijn aankoop bezorgt. De Bijenkorf is de eerste retailer die deze dienst aanbiedt.

Als consumenten zelf het bezorgmoment uit kunnen kiezen, vergroot dat de kans dat zij aankopen doen in de webwinkel ten opzichte van een fysieke winkel, schrijft PostNL. Bezorgen kan binnen een tijdsvenster van twee uur.

Eerder konden consumenten ook het bezorgmoment of de bezorglocatie wijzigen via de PostNL-app en Track & Trace. Ook doet het bedrijf proeven met de Pakket- en briefautomaat in de wijk die geschikt is om pakketten te versturen en te ontvangen.

De Bijenkorf had al diverse bezorgopties. Van standaard gratis levering, de volgende dag in huis, tot avond en zondag bezorging en nu dus ook bezorgen op afspraak. Deze dienst gaat 7,95 euro kosten, maar klanten met een ShippingPlus abonnement (9,95 euro per jaar) en Black Diamond Card leden kunnen onbeperkt gratis van alle bezorgopties gebruik maken, dus ook van zondagslevering en bezorging op afspraak.