‘Het wordt dringen met PSD2’

Yoshi Tuk Emerce Nieuws -

Fintechbedrijf The Moneyer sorteert voor op de banken-API’s die gaan komen. Met een nieuw concept dat de huidige tool op termijn vervangt. Na een test in Duitsland volgt de rest van Europa, aldus oprichter Erik Driessen.

Binnen twee jaar gaat het financiële bedrijfsmodel overhoop, zegt Driessen stellig. “Het draait dan niet meer om de producten, maar om wie er met zijn interface toegang tot klanten heeft.” Hij doelt hiermee op de komst van PSD2: de Europese richtlijn die banken per 2018 verplicht API’s te introduceren. Waarmee andere bedrijven – na toestemming van de klant – ook toegang tot bankdata krijgen en betalingen mogen uitvoeren. In de hoop dat hierdoor betere financiële tools op de markt komen.

Banken die dit niet bijbenen worden een veredelde back-office, klinkt het al in de markt. “De keten wordt in elk geval compleet uit elkaar getrokken”, voorspelt Driessen. “Platformen zullen tussen de bank en klant in gaan zitten. Wie de software heeft gemaakt, doet er dan niet meer toe.”

Bewustzijn

The Moneyer is geen nieuwkomer. Al in 2012 kwam het bedrijf met een aantrekkelijk vormgegeven online huishoudboekje. Vernieuwend was dat bedrijven een aanbieding op iemands ingestelde spaardoel konden doen. Een omgekeerde marktplaats zogezegd. “Hoewel het goed gaat, wil ik meer dagelijkse interactie met de klant. Dat vraagt echter om een fundamenteel ander concept. Op basis van PSD2, waarbij je data-uitwisseling kunt automatiseren.” En dus komt Driessen al deze maand met een ‘mobile only’-propositie, genaamd The Moneyer Cards. Gericht op de Duitse markt. “Duitse banken ontsluiten hun data namelijk al via API’s, waardoor we er kunnen experimenteren. Met die learnings kan de app straks in heel Europa live.”

Diepe zakken

Interfaces als deze worden het distributiekanaal voor financiële producten, denkt Driessen. “Het is commercieel ook erg interessant.” Zo koppelde The Moneyer zich eerder al aan het salessysteem van een hypotheekverstrekker. “Door al die gegevens kunnen wij nu snel iemands kredietwaardigheid vaststellen. En de klant krijgt een korting.”

Anders dan nu laadt de nieuwe app alle data real time in. En is er een ‘card’ met het saldo en alle geplande transacties, een financieel maandoverzicht, inclusief opmerkelijke veranderingen in iemands gedrag. “Door het toevoegen van een spelelement wordt tevens aan het financiele bewustzijn van de klant gewerkt. Want weet je eigenlijk wel bij welke bedrijven je het meeste uitgeeft? En loop je zonder reisverzekering op het vliegveld dan wijst de app je daarop.”

Driessen verwacht dat er vanaf 2020 ruimte is voor zo’n vijf grote platformen in de markt. “Ik ken al tien platformen, maar ga er vanuit dat het er vijftig worden. Goede marketing is dus hard nodig.” Om dit te bekostigen start The Moneyer een samenwerking met een bank. Waarom? “Fintechbedrijven hebben de sympathieke positie, maar zij vooralsnog de diepere zakken.”

Consumenten worden door PSD2 tevens weer eigenaar van zijn eigen data en kan deze verhandelen. Zorgen om privacy heeft de oprichter echter niet. “Ons verhaal is simpel: de gebruiker bepaalt en deelt, er is altijd een actie nodig.”

* Dit artikel verscheen eerder in het maartnummer van Emerce magazine (#156).

Foto: Vincent Boon (in opdracht van Emerce)