IBM opent Internet of Things cocreatie wolkenkrabber in München

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

IBM Watson Group heeft donderdag in München een nieuw hoofdkwartier voor zijn Internet of Things activiteiten in gebruik genomen. Het complex heeft 200 miljoen dollar gekost.

Zeker duizend programmeurs en ontwerpers van IBM komen hier te werken. Samen met partners wordt hier gewerkt aan allerlei oplossingen. Zo gaan IBM en Visa draagbare apparaten geschikt maken als verkooppunt. Ook zijn samenwerkingen aangekondigd met Bosch, Ricoh en Arrow Electronics.

Het gebouw telt 39 verdiepingen, maar die worden niet alleen door door IBM zelf gevuld. Ook Avnet en de Franse bank BNP Paribas krijgen er een kantoor. Wel moeten huurders een relatie met IBM hebben en aan IoT werken.

Vorig jaar was al een samenwerking met BMW aangekondigd op het gebied van autotechnologie. Ook IT bedrijf Capgemini vestigt zich in IBMs Watson IoT center om de potentie van Industry 4.0 te onderzoeken.

Ook startups worden niet vergeten. Samen met Indiegogo en Arrow Electronics wordt een accelerator opgezet voor jonge bedrijven als PlayDate. Van blockchain tot cyber security, nagenoeg alles is mogelijk.

Dat IBM zo stevig investeert in IoT is niet verrassend. In 2022 moet deze markt een omvang hebben bereikt van 13,2 biljoen dollar.

De Watson groep, genoemd naar de gelijknamige supercomputer, werkt voor 6000 klanten.