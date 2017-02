Identificeren voor Mijnverzekeringenopeenrij.nl ook met nieuwe dienst iDIN

Op de website mijnverzekeringenopeenrij.nl krijgen consumenten straks alle gegevens van hun particuliere verzekeringen te zien. Zowel op de smartphone, de tablet als de computer.

Stichting De Poliskluis, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, is de opdrachtgever en heeft de site al in 2015 aangekondigd. De website zegt hard op weg te zijn om alle verzekeringen aan te sluiten voordat deze gelanceerd wordt voor consumenten.

Consumenten moeten zich straks bij het aanmaken van een account op Mijnverzekeringenopeenrij.nl eenmalig online identificeren met iDIN, Idensys of iDeal. Doordat de identiteit van de gebruiker wordt vastgesteld, is de kans dat iemand anders toegang krijgt tot zijn verzekeringen tot een minimum teruggebracht.

Voorheen was het idee dat deelnemers aan Mijnverzekeringenopeenrij aan elke consument koppelcodes zouden aanleveren die consumenten invoeren om hun verzekeringen te koppelen. Dat is nu niet meer nodig omdat de identiteit van de consument kan worden vastgesteld. Consumenten kunnen straks hun verzekeringen koppelen door per verzekeraar en gevolmachtigde hun polis- of relatienummer in te voeren.

De lancering van Mijnverzekeringenopeenrij staat gepland in het derde kwartaal van 2017.