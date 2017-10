Accenture: ‘Reisbranche moet digitale kloof overbruggen’

Reizigers verwachten meer van travel merken dan wat er nu wordt geleverd. Dit is de conclusie van Accenture in een onderzoek naar de impact van gepersonaliseerde marketing op de perceptie en beleving van de consument.

Bijna drieduizend mensen in de VS en het VK werden gevraagd naar de relevantie van content, marketingkanalen en conversietactiek van reismerken. Daarnaast bracht Accenture de digitale prestaties van die merken in kaart door onder andere te kijken naar de functionaliteiten van de website, gebruikerservaring en prestaties van marketingkanalen.

Drie op de vier reizigers willen dat bedrijven persoonlijk communiceren en informatie over eerder reisgedrag gebruiken om de klant te helpen betere beslissingen te nemen. Twee op de vier reisconsumenten vinden dat de communicatie met reisbedrijven goed is en dat ze worden begrepen. Er is dus een duidelijk kloof tussen wat de klant wil en het bedrijfsleven levert.

Airlines communiceren het persoonlijkst

Volgens Accenture presteren luchtvaartmaatschappijen het best op het gebied van gepersonaliseerde marketing. Van de merken met de hoogste scores is 57 procent een netwerkairline. Accenture tekent hierbij aan dat consumenten andere verwachtingen hebben van netwerk- en low-cost airlines. Met name passagiers die niet zo vaak vliegen met de budgetmaatschappijen zijn niet onder de indruk van de communicatie maar hebben hoge verwachtingen.

Hotels kunnen digitaal beter

In de hotellerie is ruimte voor digitale verbetering, stelt Accenture. Opvallend is dat midscale en budget hotels die onderdeel zijn van een hotelgroep profiteren van de technologische investeringen van het moederbedrijf in marketingtechnologie en apps.

OTA’s: wel tech-savvy, geen loyale klanten

Online reisagenten (OTA’s) zijn de koplopers op het gebied van digitale prestaties maar slagen er niet goed in een relatie op te bouwen met de consument. Accenture zegt dat ze zich minder als een zoekmachine en meer als een merk moeten profileren. Consumenten zien OTA’s nu vooral als een tussenpersoon en zijn daardoor niet bereid om data te delen die gepersonaliseerde marketing mogelijk maakt. Luchtvaartmaatschappijen en hotels hebben op dat gebied een duidelijk concurrentievoordeel, aldus Accenture.