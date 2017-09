Eerste partner voor ontwikkelplatform Build van Zalando

Redactie Emerce Nieuws -

Het Israëlische Bllush wordt de eerste partner voor het nieuwe platform Build dat Zalando heeft opgezet om nieuwe (interactieve) winkelervaringen te ontwikkelen.

De oplossing van het bedrijf koppelt afbeeldingen van influencers aan de Zalando Fashion Store, waardoor getoonde artikelen meteen besteld kunnen worden. De functie wordt eerst getest binnen de sportcategorie van de Duitse Fashion Store.

‘We streven ernaar om alle spelers in de mode-industrie met elkaar te verbinden,’ zegt Marc Lamik, Head of Partnerships, over de platformstrategie. ‘Onze partners krijgen de kans om hun oplossingen in de Zalando Fashion Store te integreren en zo miljoenen consumenten in heel Europa te bereiken.’

Zalando praat ook al met Nederlandse startups. Duidelijke criteria zijn er niet. Wel moeten de gezochte startups een duidelijke toegevoegde waarde bieden, maar ze blijven zelfstandig van Zalando opereren. Lamik: ‘Ze kunnen een grote groep mensen bereiken, maar blijven baas over hun eigen technologie.’

Lamik verwacht dat Build een belangrijk onderdeel van Zalando gaat worden in de komende tien jaar.