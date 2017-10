Ontwerp ‘zwermrobot’ Zebro geschikt voor serieproductie

Redactie Emerce Nieuws -

Student Industrieel Ontwerpen Mattijs Otten van de TU Delft heeft een modulair ontwerp gemaakt dat serieproductie van de Zebro robot mogelijk maakt. Zebro’s zijn zespotige looprobots waarmee onderzoekers in de toekomst autonome ‘zwermen’ willen creëren.

Zebro’s lijken op insecten. Met hun stevige poten en gewapend met geluidsensoren kunnen Zebro’s lastige en gevaarlijke terreinen verkennen.

Zodra één Zebro in de zwerm ergens iets opmerkt, geeft deze een signaal aan de dichtstbijzijnste andere Zebro. Die geeft dat signaal weer door, en zo ontstaat een pad dat hulpdiensten naar het slachtoffer onder het puin leidt.

Om een zwerm te maken is serieproductie van de robots noodzakelijk. Om die essentiële stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van Zebro maakte IO-student Mattijs Otten een modulair ontwerp.

Het ontwerp moest de Zebro’s echter ook goedkoop en makkelijk te repareren maken. Otten bracht dit alles samen in een eindontwerp van meer dan 200 onderdelen, waarbij een groot deel als legostenen in elkaar kan worden geklikt. Het modulaire karakter van de robot betekent ook dat er nieuwe modules kunnen worden ontworpen en op de robot geplaatst om deze interactie te bevorderen. De totale assemblagetijd van de robot schat Otten op 1 uur.

De eerste serie Zebro’s is te zien van 21 tot 29 oktober op Mind the Step, de design-researchtentoonstelling tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.