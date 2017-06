Starred.com opent kantoor in Spanje

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Het Nederlandse technologiebedrijf Starred.com opent na Londen nu ook een kantoor in Barcelona. Oprichter Lars van Wieren gaat de leiding over Engeland overdragen om zich te richten op verdere Europese expansie en, eind 2017, mogelijk een eerste grote investeringsronde.

“Het verbaast me hoe makkelijk we in Spanje aan tafel bij bedrijven komen, hoeveel budget er is en hoe goed Engels men er spreekt. Ze snappen goed wat we hebben. We openden een kantoor in Barcelona bij wijze van test.” Weinig wijst erop dat die vroegtijdig wordt afgeblazen.

Het bedrijf van Lars van Wieren ontwikkelde een cloudgebaseerd systeem om op laagdrempelige wijze klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. En dan niet met veel te lange vragenlijsten waar niemand op zit te wachten, maar juist met uiterst beknopte vragenlijsten en met een minimum aan gevraagde feedback. Het totaal van alle feedback geeft echter voldoende inzicht om een uitspraak over een geheel te doen.

Sinds de zomer van 2016 is Starred.com actief op de Engelse markt. Zijn eerste buitenlandse stap. “We versturen maandelijks miljoenen uitnodigingen per maand. In 2016 waren er vier landen waar onze dienst niet is gebruikt. Noord-Korea is er daar een van, maar het is bekend dat ze daar niet dol zij op feedback.”

De start-up heeft veertig klanten, onder wie Disney en Catawiki internationaal en sinds kort in Engeland eBay, Deliveroo en PensionBee. “Ondanks de Brexit blijft de UK natuurlijk een grote markt. Ze zijn gewend om met SaaS-oplossingen te werken.”

Deze maand sluit Starred een kleine investeringsronde waarbij het 250.000 euro ophaalt bij de huidige investeerders, een groep informals. “Als je het zoveel mogelijk op eigen kracht probeert, wordt je goed in geld verdienen. Wij zien nu echter wel dat we momentum hebben en dat het zaak is nu door te pakken. Einde jaar willen we daarom een Series A doen.”

Binnenkort stelt de ondernemer een nieuwe baas over de Engelse markt aan. Dat geeft hem de gelegenheid verdere buitenlandse expansie te onderzoeken en daar nieuwe mensen voor te zoeken.

Foto: Luis Hernandez (cc)