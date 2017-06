Telefonische klantenservice mag niet meer kosten dan basistarief

Redactie Emerce Nieuws -

Per 1 juli 2017 mogen bedrijven voor hun telefonische klantenservice niet meer kosten in rekening brengen dan het basistarief. Op dit moment geldt nog een maximaal informatietarief van 1 euro per minuut.

Deze wetswijziging komt voort uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, meldt Thuiswinkel.org. Daarin is bepaald dat de kosten van een telefoongesprek over een gesloten overeenkomst via een door een handelaar opengestelde servicelijn uitsluitend nog de gebruikelijke belkosten – het verkeerstarief voor de vaste of mobiele telefoon – mogen bedragen.

Klanten moeten zonder extra kosten telefonisch contact kunnen opnemen met zverkopers.

Bedrijven mogen overigens wel een 0900-nummer blijven gebruiken voor de klantenservice.