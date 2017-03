Adidas stopt met tv-reclame, alle kaarten op online

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Sportfabrikant Adidas trekt de stekker uit de tv-reclame. Zijn klanten, het jonge publiek, zit overwegend op mobiele en andere digitale media. Adverteren op televisie is daarom zinloos. CEO Kasper Rorsted wil de e-commerceomzet verviervoudigen.

In een interview met CNBC vertelde de Deen over zijn strategische verandering in zijn marketinginvesteringen, die vorig jaar een kleine twee miljard euro bedroegen (Pdf).

In zijn vorige functie als CEO van Henkel was hij ook al goed bekend met e-commerce en die expertise wendt hij nu aan om de digitale handel van Adidas te versnellen. Het afserveren van televisiereclame is onderdeel van die heroriëntatie op de marketing- en verkoopkanalen.

Begin vorige week publiceerde Adidas Group de financiële cijfers over 2016. Daaruit kwam naar voren dat het concern nu een kleine vijf procent van de omzet realiseert met directe verkopen via internet. Henkel sprak tijdens een toelichting op de cijfers aan de financiële markt de ambitie uit om de digitale groei te willen versnellen. De lat lag op twee miljard in 2020, daar maakt hij vier miljard euro van.

De e-commerceomzet groeide in het vierde kwartaal van 2016 met 59 procent. Over het online kanaal zei hij: “Nog belangrijker: het stelt ons directe interactie met de klant in staat en we krijgen veel betere feedback over hoe de klant winkelt. Dit is onze meest strategische winkel in de wereld”, waarmee hij de webshop boven flagshipstores en alle andere grote fysieke verkooppunten plaatst.

Foto: Thomas8047 (cc)