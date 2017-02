Minister Asscher wil onderzoek naar UberEATS

Redactie Emerce Nieuws -

Minister Asscher van Werkgelegenheid wil een onderzoek instellen naar maaltijdenbezorger UberEATS. Het bedrijf is niet duidelijk genoeg over de verplichtingen die de veelal jeugdige bezorgers aangaan. De meesten realiseren zich niet dat ze belasting moeten betalen.

UberEATS-bezorgers die aan de slag willen melden zich aan via de app. Daarna kunnen ze het Uber-kantoor in Amsterdam hun jasje en tas ophalen.

‘Het is moreel gezien niet goed om een kind, iemand van zestien, zonder voorlichting de risico’s van jouw miljardenbedrijf te laten overnemen. Als je dit ziet dan voel je dat dit niet deugt, zegt Asscher tegen RTL Z.

In een introductievideo krijgen bezorgers overigens wel te horen dat ze als zelfstandig ondernemer gaan werken, maar erg duidelijk is het bedrijf niet. UberEATS raadt zestienjarigen in de app aan om ‘een bevoegde belastingadviseur of accountant te raadplegen’ als ze ‘meer informatie nodig hebben’.

De jongeren mogen tot 2254 euro per jaar belastingvrij verdienen.